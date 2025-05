NOVELA DAS 9

Nova fase de Raquel em ‘Vale Tudo’: personagem muda o visual e adota estilo mais sofisticado; saiba quando

Transformação marca novo momento da empresária na novela e começa a ir ao ar a partir de 11 de julho

A personagem Raquel, vivida por Taís Araújo no remake de Vale Tudo, está prestes a entrar em uma nova fase, e essa transformação vai além da narrativa. A partir do capítulo 89, previsto para ir ao ar no dia 11 de julho, a empresária passará por uma mudança de visual que marca seu crescimento pessoal e profissional na trama. >