TALARICA?

MC Rebecca admite envolvimento com homem casado e rebate críticas: ‘Sou solteira, ele que mentiu'

Funkeira se pronuncia após ser acusada por suposta esposa de affair europeu e denuncia ataques nas redes: “Fez um circo com fotos e xingamentos”

A cantora MC Rebecca se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais após ser acusada de manter um relacionamento com um homem casado durante seu intercâmbio pela Europa. A história veio à tona na última quarta-feira (21), quando a suposta esposa do affair estrangeiro decidiu tornar o caso público, gerando grande repercussão. >