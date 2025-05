NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Bia passa mal e fica em estado grave

No capítulo desta sexta-feira (23), estado de saúde de Bia mobiliza a família Alencar

O capítulo desta sexta-feira (23) será marcado por fortes emoções e tensão em Garota do Momento. Um drama de saúde promete abalar a família Alencar: Bia (Maisa Silva) passa mal repentinamente e é levada às pressas ao hospital. >

Ernesto anuncia que o estado da jovem é grave e que ela precisará ser submetida a uma cirurgia delicada. A notícia cai como uma bomba, deixando Maristela, Juliano e Clarice em estado de choque. O sofrimento toma conta do trio, que acompanha o início da operação com medo e angústia. Em um momento comovente, Bia desabafa com Beto e revela o medo de não resistir.

