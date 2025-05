TELEVISÃO

'Vale Tudo': Cena sobre pensão alimentícia dispara acessos na Defensoria Pública em 300%

Capítulo com personagem Lucimar gera recorde de buscas por auxílio jurídico no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2025 às 10:40

Lucimar (Ingrid Gaigher) e o filho Jorginho (Rafael Fuchs) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Na última terça-feira (13), a novela Vale Tudo mostrou que a ficção pode influenciar diretamente a realidade. Uma cena protagonizada pela personagem Lucimar, vivida por Ingrid Gaigher, movimentou as redes e também os serviços públicos. A faxineira da trama decidiu, após oito anos, acionar judicialmente o pai de seu filho, exigindo os direitos da pensão alimentícia. Com o apoio da estudante de Direito Daniela (Jessica Marques), ela acessa o aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro para buscar auxílio jurídico, gesto que teve consequências reais e imediatas. >

De acordo com a Defensoria, durante a exibição do capítulo, o número de acessos ao aplicativo oficial do órgão saltou 300%, atingindo um pico de 4.560 por minuto, muito acima da média de mil acessos. O impacto também refletiu nos agendamentos, que aumentaram 70% em comparação à média diária, superando 1.100 solicitações.>

"O poder da novela no nosso país é o poder da arte, da identificação e da narrativa", destacou a atriz Ingrid Gaigher em uma postagem comemorando a repercussão. "São três Maracanãs lotados de mulheres se vendo na Lucimar, se reconhecendo e criando coragem para agir.">

A Defensoria comemorou a mobilização e ressaltou a importância da TV como ferramenta de conscientização. "A ficção tocou em uma realidade muito comum no Brasil. No estado do Rio, grande parte das nossas ações envolve direito de família, principalmente pensão alimentícia", explicou Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão, Defensor Público-Geral do RJ.>

Ele também reforçou o papel da instituição como porto seguro: "Mesmo quando todas as portas se fecham, a Defensoria está aberta para acolher e lutar pelos direitos da população, especialmente das mulheres.">