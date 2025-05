'INFUNDADA'

Marcello Novaes revela trauma com crítica nas redes sociais: 'Me deixou muito triste'

Ator relatou comentário que o chateou: 'Fiz com a melhor das intenções'

Marcello Novaes confessou que não lê mais os comentários deixados pelos seguidores em suas redes sociais. Também não quer saber de conferir as mensagens privadas. E tudo por causa de um trauma vivido no passado.>

"Não vejo o que escrevem sobre mim nem para mim. É que uma vez eu ganhei uma crítica infundada, que me deixou muito triste", desabafou, ao jornal Extra. >

O episódio relatado pelo ator - que está no ar como o ardiloso Jaques na novela Dona de Mim, da Globo - aconteceu em 2017. Na época, sua então namorada tinha duas tartaruguinhas que moravam dentro de uma caixa de papelão, colocada numa área da cozinha. Ao perceber que ela estava insatisfeita com a situação, Novaes sugeriu levar os animais para o seu sítio.>

"Aí eu recebi uma crítica tão agressiva, tão pesada, de um seguidor... Fiz aquilo com a melhor das intenções, mas fui atacado, chamado de criminoso. A partir desse dia, eu fiquei muito mais cauteloso. Decidi que não leria mais o que escrevem sobre mim ali", completou.>

O artista falou que não tinha conhecimento que, no Brasil, é necessário ter uma autorização do Ibama para criar animais silvestres em casa, como as tartarugas. "A rede social é uma ferramenta maravilhosa, pode funcionar muito bem, até como conhecimento. Mas tem 50% de chance de dar errado e causar mal", afirmou.>