RECÉM-CASADOS

Filha de Gugu Liberato anuncia nova cerimônia de casamento no Brasil após se casar nos EUA

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu, revela planos para celebrar sua união religiosa com Gabriel Gravino

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:19

A herdeira do apresentador oficializou sua união com Gabriel Gravino na semana passada Crédito: Reprodução/Instagram

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), surpreendeu os fãs ao revelar que vai realizar uma nova cerimônia religiosa de casamento no Brasil. A jovem, de 21 anos, oficializou sua união civil com o empresário Gabriel Gravino na última semana, durante uma celebração íntima nos Estados Unidos, país onde o casal vive atualmente. >

A novidade foi anunciada por Sofia nesta segunda-feira (19), por meio das redes sociais. Segundo ela, a nova comemoração será ainda maior. “O civil foi aqui nos Estados Unidos para amigos mais próximos, família. Mas o religioso vai ser no Brasil e vai ser maior, com toda a família, amigos do Brasil. Estamos muito animados para planejar um outro casamento”, disse, demonstrando entusiasmo com a nova fase.>

Sofia e Gabriel estão juntos há cerca de cinco anos e organizaram a cerimônia americana em apenas três meses. Apesar do pouco tempo de planejamento, ela ressaltou o caráter especial do momento. “Queria muito agradecer a presença de Deus naquele momento, foi algo muito especial”, afirmou.>

No dia seguinte à cerimônia, realizada em 16 de maio, a filha do ex-apresentador do Domingo Legal compartilhou uma mensagem de gratidão nas redes sociais. “Nos casamos no civil e celebramos esse momento tão especial ao lado de pessoas queridas. Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus, exatamente como sonhamos”, escreveu.>