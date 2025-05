TELEVISÃO

Saiba quem é atriz de 'A Viagem' que morreu aos 24 anos após único papel na TV

Intérprete da rebelde Bárbara, atriz brilhou em sua estreia na televisão, mas teve carreira interrompida

A volta da novela A Viagem ao ar no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo, reacendeu a lembrança de Chris Pitsch, atriz que encantou o público com sua interpretação da jovem Bárbara. O que muitos talvez não saibam é que esse foi seu primeiro e último trabalho na televisão. Chris morreu precocemente, aos 24 anos, em 1995, vítima de um infarto fulminante causado por uma condição cardíaca congênita. >

Nascida Christiane Pagliuca Tedd em São Paulo, em 1971, ela começou sua trajetória artística ainda criança, envolvida com teatro e balé desde os sete anos. O nome artístico surgiu da união com o sobrenome do namorado na época. Chris atuou em diversas peças, como Draculinha e Pássaro de Fogo, sendo justamente no teatro que foi descoberta por Solange Neves, colaboradora da autora Ivani Ribeiro.>