MARCOU

Relembre 10 frases que marcaram a trajetória de Divaldo Franco

Médium deixou uma obra vasta e um pensamento que ecoa além da religião

Divaldo Franco morreu nesta terça-feira (13), aos 98 anos, em Salvador, onde fundou e dirigiu por décadas a Mansão do Caminho — centro de acolhimento, escola, clínica e, sobretudo, abrigo. Autor de mais de 250 livros psicografados e um dos maiores nomes do espiritismo no mundo, ele também ficou conhecido pela fala mansa e pelas ideias que cruzavam gerações.>