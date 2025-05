LEGADO

Saiba como baixar livros escritos por Divaldo Franco gratuitamente

Um dos maiores médiuns e oradores espíritas do Brasil, Divaldo Franco teve mais de 250 obras psicografadas

Morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, o médium Divaldo Franco , aos 98 anos. Fundador da Mansão do Caminho e referência internacional no espiritismo, ele deixa uma obra vasta e acessível.>

Mais de 250 livros psicografados por Divaldo estão publicados, muitos deles com distribuição gratuita em formato digital. A maioria foi ditada pelo espírito Joanna de Ângelis, sua mentora espiritual. São títulos que abordam temas como autoconhecimento, vida após a morte, ética e saúde emocional sob a ótica espírita.>

Onde ler de graça

O site oficial da Livraria Espírita Alvorada Editora (Leal), mantida pela Mansão do Caminho, disponibiliza dezenas de livros gratuitamente em PDF: https://www.livrariaespirita.org.br/. Também é possível acessar parte do acervo por meio de aplicativos como Kardec Play e Espiritismo.NET, que reúnem obras de autores clássicos do espiritismo, incluindo Divaldo.>