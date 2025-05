DESPEDIDA

Divaldo Franco será velado nesta quarta-feira (14), na Mansão do Caminho

O sepultamento, sem cortejo em carro aberto e com caixão fechado, a pedido de médium, acontecerá nesta quinta (15)

Monique Lobo

Publicado em 13 de maio de 2025 às 22:56

Divaldo Franco Crédito: Divulgação

As últimas homenagens ao líder espírita Divaldo Pereira Franco, que faleceu na noite desta terça-feira (13), vão acontecer nesta quarta (14) e quinta-feira (15). >

Em respeito aos admiradores e amigos de Divaldo Franco, será realizada uma programação especial para a despedida do fundador da Obra Social Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho da Redenção. Nesta quarta, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), das 9h às 20h, acontece o velório. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio. >

Já na quinta, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado seu amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira, será realizado o sepultamento do líder religioso. De acordo com a assessoria de comunicação da Mansão do Caminho, a pedido de Divaldo, as cerimônias póstumas serão de curta duração e simples, não haverá cortejo em carro aberto e seu caixão permanecerá fechado. >

"Pedimos a todos que elevem seus pensamentos em oração, para que sua passagem seja serena e iluminada, e que os Espíritos de Luz o acolham com amor e paz", informou a comunicação da Mansão do Caminho, em nota.>

Partida>

Divaldo Franco morreu às 21h45, desta terça (13), em sua residência, em Salvador, na sede da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima. Ainda segundo a assessoria de comunicação, a morte foi ocasionada por uma falência múltipla dos órgãos.>

Ele enfrentava desde 2023 vários problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de câncer de bexiga, em novembro do ano passado. >