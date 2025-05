HOMENAGENS

Admiradores, artistas e políticos lamentam a morte do líder religioso Divaldo Franco

Um dos principais médiuns do país morreu nesta terça-feira (13), na Mansão do Caminho, em Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 13 de maio de 2025 às 22:52

Divaldo Franco Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou a morte do médium Divaldo Franco, 98 anos, um dos principais líderes religiosos do país e fundador da Mansão do Caminho. "Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade e à paz", escreveu o gestor, no Instagram.>

"Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas seu legado de amor e serviço ao próximo permanecerá vivo por gerações. Fundador da Mansão do Caminho, ele dedicou sua vida a acolher e educar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, transformando vidas e oferecendo esperança a milhares de famílias. Que sua luz continue a nos inspirar na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e compassiva", completou Bruno Reis.>

O ex-prefeito da capital e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, também comentou: “Lamento muito a morte de Divaldo Franco, um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Carismático e atencioso com todos, Divaldo Franco sempre foi um defensor intransigente da paz, do respeito, da tolerância e da convivência harmoniosa entre todos os seres humanos”, declarou Neto.>

O ex-prefeito também destacou a importância da obra social criada por Divaldo na capital baiana. “Para quem não conheceu, vale a pena visitar a Mansão do Caminho, em Salvador, obra grandiosa que ele ajudou a construir, onde acolheu milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo dignidade, educação e esperança.”>

ACM Neto ressaltou que o legado de Divaldo ultrapassa os limites da religiosidade. “Seu legado vai muito além da religião, é um exemplo de solidariedade, compaixão e serviço à humanidade. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos de Divaldo Franco, neste momento de profunda tristeza”, finalizou.>

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também se manifestou. "Divaldo deixou um legado muito grande e escreveu diversas mensagens fortes para alimentar em momentos difíceis que o Brasil, o mundo e a Bahia passaram, construindo sempre a unidade e a paz. Seu jeito carismático deixará um grande legado como exemplo de um líder religioso que sempre construiu a pacificação entre as religiões. Meus sentimentos, meu e de minha esposa, Tatiana, e o meu desejo, enquanto líder estadual do governo, é para que sua sucessão possa usufruir bem do legado que ele deixou para a construção de um ambiente espiritual tranquilo.">

Orientador>

O ator e comediante Marcos Veras chamou Divaldo de 'gigante': "Gigante Divaldo. Descanse". A mensagem veio acompanhada de um emoji de coração na cor branca.>

O jornalista e apresentador de TV Casemiro Neto lamentou a morte do 'amigo querido, líder e orientador em horas difíceis'. "Sei que seguirá em paz. Muito obrigado por tudo, professor! Foi muito e sempre ficará aqui", postou.>

A atriz Regiane Alves também comentou: "Sinto muito. Que vá na luz ao encontro dela. Obrigado por tanto". Já a atriz Beth Goulart escreveu que "a humanidade perde hoje um grande mestre espiritual".>

A morte ocorreu na casa dele, na sede da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, às 21h45 desta terça-feira (13). O velório será realizado no Ginásio da Mansão, das 9h às 20h, de quarta-feira (13). O enterro está marcado para quinta (14), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília.>

Ele enfrentava um câncer, diagnosticado depois que Divaldo sentiu um desconforto urinário. Ele continuou o tratamento em casa, com períodos de internação. Em abril, a Mansão do Caminho informou que Divaldo tinha concluído o tratamento e estava em remissão, mas com dificuldades para reter nutrientes e precisava de uma sonda para se alimentar. Apesar dos problemas de saúde, o médium seguiu lúcido até o fim. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos.>