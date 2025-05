LUTO

Relembre a trajetória do líder espírita Divaldo Franco, que morreu nesta terça-feira (13)

Religioso sofria de câncer e morreu na Mansão do Caminho, em Salvador

O líder religioso Divaldo Franco, que morreu nesta terça-feira (13), aos 98 anos, em Salvador, era denominado 'O Semeador de Estrelas'. Além da importância religiosa, Divaldo deixa sua marca na assistência aos necessitados. Há 72 anos, em parceria com o amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, na capital. Um dos principais médiuns da atualidade enfrentava, desde 2023, vários problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de câncer de bexiga, em novembro do ano passado. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, segundo a assessoria da Mansão do Caminho. Veja o vídeo com a trajetória do religioso:>