Saiba como a alimentação adequada pode evitar a queda de cabelo

Descubra os alimentos que combatem a calvície e os que aceleram a queda capilar

  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:31

Nutrição possui papel no desenvolvimento de calvície
Nutrição possui papel no desenvolvimento de calvície

A ciência comprova: o que você coloca no prato influencia diretamente na saúde dos seus cabelos. Pesquisas recentes revelam que deficiências nutricionais estão por trás de muitos casos de queda capilar, mesmo quando há predisposição genética para calvície.

Agora, um especialista revela que que os nutrientes ingeridos "desempenham um papel fundamental na rotatividade celular da matriz do bulbo folicular".

Leia as recomendações dele no site do nosso parceiro, Diário do Litoral.

