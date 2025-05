HOMENAGEM

Filme sobre a vida de Divaldo Franco está disponível na internet; veja onde assistir

Um dos maiores médiuns e oradores espíritas do Brasil, baiano morreu aos 98 anos

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2025 às 05:31

Divaldo Franco Crédito: Reprodução

Divaldo Franco, um dos principais nomes do espiritismo no Brasil, morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, aos 98 anos. Fundador da Mansão do Caminho e autor de mais de 250 livros psicografados, ele também teve sua trajetória retratada no cinema.>

O filme Divaldo: O Mensageiro da Paz, lançado em 2019, dramatiza os principais momentos da vida do médium: a infância marcada por visões espirituais, a juventude em conflito com sua missão e a construção da Mansão do Caminho. Interpretado por Bruno Garcia na fase adulta, Divaldo ganha corpo, voz e alma no longa.>

Onde assistir ao filme

Com a notícia da morte, a busca por Divaldo: O Mensageiro da Paz cresceu vertiginosamente nas plataformas de streaming. O longa está disponível no Amazon Prime Video e também pode ser alugado no YouTube e Google Play. A distribuidora confirmou que o filme será reexibido em sessões especiais em algumas cidades nas próximas semanas.>

A produção tem direção de Clovis Mello e roteiro de Gustavo Lipsztein. Não se trata de um filme que tenta doutrinar pessoas a seguirem o espiritismo, e sim da vida e obra do baiano.>

Mais do que religião>

Ao longo de quase oito décadas de atividade mediúnica e filantrópica, Divaldo psicografou mais de 250 livros, falou para plateias em mais de 60 países e dialogou com líderes religiosos de diferentes crenças, inclusive o Papa João Paulo II. >