REPERCUSSÃO

'Oro pela sua passagem', diz Ivete Sangalo sobre a morte de Divaldo Franco

'Obrigada por sua linda caminhada', escreveu a artista; Brown também agradece pela 'honra da convivência'

Em uma postagem no Instagram, a cantora Ivete Sangalo reagiu à morte do líder religioso Divaldo Franco , 98 anos, nesta terça-feira (13), na Mansão do Caminho, onde morava, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Um dos principais médiuns do país sofreu falência múltipla dos órgãos.>

Em dezembro do ano passado, Ivete e Carlinhos Brown se apresentaram para uma multidão no Largo Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, para a 27ª edição do evento ecumênico Movimento Você e a Paz, idealizado pelo líder espírita. O evento reuniu diversas autoridades religiosas, como padre Edson Meneses, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim; João Gomes, que representou o Terreiro do Gantois; pastor Gildásio de Jesus, capelão evangélico da Polícia Militar da Bahia; e os representantes espíritas Ruth Mesquita Brasil e Marcel Mariano.>