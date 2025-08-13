Acesse sua conta
‘Para a gravação’: Entrevistada 'se enrola' com resposta e vira meme; veja vídeo

Funcionário de centro de saúde ficou irritada com situação e arrancou risos até do repórter

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:31

Situação inusitada
Situação inusitada Crédito: Reprodução | X

A funcionária de um centro que realiza coleta de doações de sangue protagonizou uma situação inusitada ao conceder entrevista para o Jornal de Meio Dia da afiliada do Piauí da TV Globo nesta quarta-feira (13). Dona Marinalva, como é chamada pelo repórter durante o registro ao vivo, gerou várias piadas e memes nas redes sociais, divertindo os internautas.

Meme viraliza nas redes
1 de 7
No vídeo, o repórter inicia a matéria de maneira comum. “A queda do estoque do banco de sangue e para saber mais informações, a gente conversa ao vivo a partir de agora com Marinalva, eu gostaria que a senhora explicasse qual é a situação do Hemopi (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí) neste momento”, diz o repórter.

Em seguida, quando a funcionária começa a falar, ela trava e pede pra “voltar a gravação”. “Bom dia a todos, bom dia a TV Globo, pode voltar tudo de novo”, diz.

Logo depois, o repórter começa a rir e diz: “A gente tá ao vivo Dona Marinalva. Eu vou dizer qual a situação de acordo com informações da direção da instituição”.

O momento não passou despercebido e gerou diversas piadas e memes no X, antigo Twitter. “Só podia ser desse Estado caótico”, brinca uma.

“Coisas que eu facilmente faria se fosse entrevistado”, diz outro. “Tinha que ser no Piauí”, comenta outra pessoa.

A situação ainda lembra o meme famoso com ‘Stefhany Absoluta’, como era conhecida a cantora que hoje é pastora. Em 2009, ela participou do famoso programa do SBT ‘Esquadrão da Moda’, e virou meme após pedir para “parar a gravação”, quando Arlindo Grund e Isabella Fiorentino analisavam seus looks em frente ao espelho.

Alguns internautas ainda vincularam a situação à IA (Inteligência Artificial), comparando o que o repórter falou com o termo ‘IA’, em alta, e que tem gerado diversos debates nas redes. “IA gente tá ao vivo Dona Marinalva”, brinca usuário da rede. Além de momentos que a IA não pode proporcionar. Outros mencionaram o nervosismo como motivo para o “travar” de Dona Marinalva.

