DE VOLTA ÀS TELINHAS

Longe dos holofotes, ator de 'A Viagem' tem vida tranquila criando gado em haras da família

Longe da agitação da TV, ator vive rotina tranquila em haras e canta em shows inspirados em sucesso dos anos 90

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2025 às 11:07

Longe dos holofotes, ator de 'A Viagem' tem vida tranquila criando gado em haras da família Crédito: Reprodução/TV Globo

A reprise da novela 'A Viagem', no Vale a Pena Ver de Novo, trouxe de volta às telas um rosto marcante dos anos 90: o de Maurício Mattar. Na trama exibida originalmente em 1994, ele viveu o arquiteto Téo, marido de Diná (Christiane Torloni) e pai de Patty (Viviane Ribeiro). Hoje, aos 61 anos, o ator opta por uma vida discreta, longe da agitação da televisão.>

Atualmente, Mattar administra o Haras Kirk, em Minas Gerais, onde se dedica à criação de cavalos da raça Mangalarga Marchador e ao gado Nelore. O nome do local é uma homenagem ao sobrenome herdado do pai, de origem britânica. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que encontrou na lida com os animais uma nova paixão.>

"Para fazer bem feito, a gente precisa amar o que faz. Primeiro veio o encantamento pelos cavalos, depois o interesse pelo Nelore. Fui atrás de conhecimento, estudei bastante. Hoje, priorizo a qualidade genética do plantel e busco parcerias com pessoas alinhadas aos meus valores", afirmou.>

Maurício Mattar Crédito: Reprodução/Instagram

Além da vida no campo, Mattar também voltou aos palcos. Ele tem feito apresentações em que interpreta músicas marcantes da novela, como A Viagem, hit do Roupa Nova que embala a abertura do folhetim escrito por Ivani Ribeiro.>