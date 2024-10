ESPIRITOS CIRCULANDO

Christiane Torloni revela momentos de desespero durante gravação de A Viagem: 'Eu orava'

A novela 'A Viagem' foi um sucesso na tela da Globo em 1994, mas os bastidores das gravações não foram tão tranquilas assim. A atriz Christiane Torloni revelou momentos de tensão no começo da novela.

Em bate-papo ao Conversa com Bial da última sexta-feira (11), em comemoração aos 30 anos da exibição da novela, a artista explicou que, nos primeiros meses de gravação, várias coisas aconteceram, como quadros caindo, campainhas tocando aleatoriamente e barulhos que incomodavam a atriz no meio da noite.

Ela, que morava em um apartamento antigo provisoriamente, começou a perceber situações estranhas. A fim de viver em paz após a morte do filho, Guilherme, Christiane, que estava isolada em Portugal, passou a ter medo após diversos episódios de barulhos estranhos.

"Aí um dia eu liguei para o Wolf, que é de uma família espiritualista muito tradicional de Goiás, e falei: 'Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho?' Porque eu acredito nessas coisas, quando você vai lidar com coisas que são reais, mesmo, você tem que fazer uma mentalização (...) Eu falei: 'Precisa fazer alguma coisa, eu estou tão cansada, cara. Chega na hora de dormir, a casa vira...'"

Pedro Bial questionou se quadros estavam caindo do nada e, em resposta, a atriz revelou que eram quedas constantes, passando a assustá-la com frequência. A família de Wolf, então, fez um encontro na casa para realizar uma oração.

"Quando chegou mais ou menos do meio para o final da novela, que eu só estava entre o céu e o inferno, e a Terra, mas a vida ficou mais calma... A maioria era carta psicografada. Dizendo: 'Se acalma, está tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas. Vocês estão confortando as pessoas. Eu orava, que é a ferramenta que a gente tem", finalizou.