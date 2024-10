FAMOSOS

Ex desabafa sobre casamento de Hulk com sobrinha: 'Rastro de dor na vida dos meus filhos'

A polêmica entre o jogador de futebol Hulk, sua ex-mulher Iran Ângelo e a sobrinha dela, Camila, ainda não é um tema fácil de digerir na família. Para quem não lembra, o atleta deu fim a uma relação de 12 anos e, três meses depois, engatou um romance com a sobrinha da ex. Agora, os dois, que estão há quatro anos juntos e já têm dois filhos, vão se casar. A revelação gerou uma onda de deboches na internet .

Após o anúncio do matrimônio, que vai acontecer no fim deste ano, Iran Angelo usou as redes sociais para fazer um desabafo. "Eu peço (imploro) a todos que me seguem, que parem de me enviar qualquer matéria midiática sobre esse assunto que está e deve permanecer no passado. Esse rastro de dor deixado na vida dos meus filhos e de tantos outros envolvidos já preenche espaço demais", escreveu ela.