FAMOSOS

'Se chover não pode levar sombrinha': web debocha ao descobrir que atacante Hulk vai casar

Relembre toda a confusão envolvendo o atleta e a sobrinha da ex-mulher

Da Redação

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 08:13

Iran Ângelo, Hulk e Camila Crédito: Reprodução

A notícia de que o atacante Hulk Paraíba, do Atlético-MG, vai se casar no final deste ano alvoroçou a internet. Para quem não se recorda, relacionamento do jogador com Camila Ângelo, 35, foi bastante criticado, pelo fato da moça ser sobrinha da ex-mulher do atleta, Iran Ângelo, 54.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a cerimônia será intimista, em uma praia no litoral da Paraíba em dezembro deste ano. Não há informações se Iran será convidada.

Logo que a notícia foi divulgada, os internautas encheram as redes sociais de mensagens. "No dia, se chover, só não pode levar sombrinha", debochou uma moça, fazendo um trocadilho com a palavra sobrinha. Outros demonstraram curiosidade sobre o climão na família Ângelo. "Imagine a festa de Natal esse ano. Climinha bom", brincou outra pessoa.

Alguns internautas também ficaram revoltados com a notícia. "Esses dois tinham que ter vergonha na cara", "Eu só desejo que ela encontre uma sobrinha que vá lá e faça o mesmo", "Eu desejo em dobro tudo que eles fizeram com Iran", foram alguns dos comentários.

A semelhança física entre tia e sobrinha também impactaram os seguidores. "O cara largou a mulher pra pegar a sobrinha, que é igual. Loucura".

Hulk e Camila Ângelo estão juntos há quatro anos e têm dois filhos juntos: Zaya, de 2 anos, e Aisha, que vai completar quatro meses. Com a ex-mulher, o atleta teve Ian, de 14 anos; Tiago, de 12 anos; e Alice, de 9 anos.

Escândalo familiar

Hulk era casado há 12 anos com Iran, que era muito apegada à sobrinha Camila, filha da sua irmã. Na época, a jovem, que é médica, passava muito tempo com o casal. O atleta e a tia foram, inclusive, padrinhos de casamento da moça, que durou pouco menos de quatro anos.

Toda a confusão começou porque Hulk e Iran se divorciaram em 2019 e apenas três meses depois o atleta engatou o namoro com Camila. A notícia não foi bem recebida por familiares e o romance chegou a ser desaprovado pela própria mãe da médica, que teve sua relação com a filha abalada. As duas só voltaram a se falar dois anos depois, com a gravidez, o que fez com que a relação da mãe de Camila com a irmã, Iran, ficasse bastante abalada. O caso também gerou revolta na web, que acusou a dupla de traição. Vale lembrar que o próprio Hulk já admitiu que traiu a ex durante todo o casamento.

Após uma série de ataques, Camila saiu das redes sociais. Ela voltou recentemente a usar um Instagram pessoal privado, com pouquíssimos seguidores. Além disso, a moça passou a adotar outro sobrenome, Sousa.