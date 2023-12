Jogador Hulk anuncia gravidez de 2° filho com sobrinha de ex-mulher

Hulk Paraíba anunciou que sua mulher, Camila Ângelo, está grávida do segundo filho do casal. É o quinto do atleta, que já foi casado com Iran Ângelo, a tia da atual.



"Passando para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma bênção que Deus me presenteou. Não era novidade para os meus familiares, pras pessoas mais próximas", revelou ele nos Stories do Instagram no domingo, 17.