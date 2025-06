comida

3 receitas deliciosas e práticas com inhame

Veja como preparar opções saudáveis e nutritivas com esse tubérculo

O inhame é um tubérculo de casca grossa e polpa clara, conhecido pelo seu sabor suave e textura macia após o cozimento. Rico em nutrientes, ele é uma excelente fonte de carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como potássio e manganês. Versátil na culinária, pode ser usado no preparo de receitas deliciosas e práticas, tornando-se uma ótima opção para refeições saudáveis e variadas. >