SINFONIA DE BRUCKNER

Osba de graça: Orquestra Sinfônica apresenta concerto em Salvador neste domingo (15)

Concerto integra projeto que percorre igrejas de Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 10 de junho de 2025 às 15:27

Apresentação da Osba Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vai realizar, neste domingo (15), mais um concerto da Série Manuel Inácio da Costa. O evento gratuito acontece no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador. A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres e trará ao público a Quinta Sinfonia de Anton Bruckner. >

A Série Manuel Inácio da Costa busca levar música clássica a igrejas históricas da capital baiana, promovendo a aproximação com a música erudita. A escolha da Quinta Sinfonia de Bruckner terá mais de 70 minutos de duração, sendo executada na íntegra pela Osba. >

Compositor austríaco do século XIX, Bruckner influenciou nomes da música contemporânea como John Williams, responsável por trilhas sonoras marcantes de filmes como Star Wars, Harry Potter e Superman. A influência de sua Quinta Sinfonia vai além do universo clássico: um trecho do primeiro movimento inspirou o famoso riff de guitarra da música “Seven Nation Army”, da banda The White Stripes. >

Adotado por torcedores esportivos ao redor do mundo, o tema se tornou um canto popular em estádios de futebol, conectando o passado erudito de Bruckner à cultura pop atual. O concerto promete não apenas emocionar os admiradores da música clássica, mas também surpreender os que reconhecem na sinfonia ecos da música contemporânea. >

Serviço

O que: Série Manuel Inácio | Concerto #BrucknerWaves >

Quando: 15 de junho (domingo) >

Horário: 11h >

Onde: Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia >