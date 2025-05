POLÊMICA

Claudia Raia rebate críticas após dar vibrador à filha aos 12 anos: 'Libertador'

Atriz também mencionou a criação do primogênito, Enzo: 'Eu criei um cara que fala de masturbação desde sempre, aos 8 anos, 10 anos'

A artista relacionou as críticas ao machismo, e afirmou que "tudo o que está relacionado ao prazer da mulher é um escândalo". "Tudo o que é para a mulher é mais difícil, mais desafiador. Quando você fala de um vibrador, você está falando do prazer da mulher sem um homem e isso incomoda. Eu acredito na educação sexual aberta, livre. Óbvio que com a minha supervisão, a supervisão do pai e de comum acordo. Eu acho que, neste sentido, eu mais acertei do que errei".>