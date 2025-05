FOFOCA TEEN

Após treta com Duda Guerra, mãe de Antonela Braga desabafa: 'Ela ficou sem comer'

Influenciadora teen falou sobre o apoio dos fãs e o impacto emocional após atrito com Duda Guerra

A jovem influenciadora Antonela Braga, de apenas 16 anos , esteve presente na comemoração dos 31 anos de Thaís Vasconcellos, realizada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (12). Acompanhada de sua mãe, Nathalia Braga, Antonela falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre os últimos acontecimentos que a colocaram no centro de uma polêmica com Duda Guerra, ex-nora da apresentadora Angélica . >

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no TikTok, Antonela celebrou a recente onda de apoio que tem recebido: "Estou muito feliz com todo mundo que começou a me acompanhar e, enfim, muito grata por tudo.">