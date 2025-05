BASTIDORES DA TV

Quem é Amora Mautner, diretora da Globo acusada de maus-tratos em nova novela das 18h

Com 35 anos de carreira e sucessos no currículo, Amora Mautner enfrenta denúncias de humilhação e gritaria nos bastidores

Segundo os relatos, Amora estaria protagonizando episódios de agressividade verbal durante as gravações, disparando xingamentos contra profissionais da equipe técnica, figurantes e até atores iniciantes. “Ela trata mal os profissionais e não esconde as agressões verbais. Já chegou a pedir a demissão de algumas pessoas”, revelou uma fonte que trabalha na produção, sob anonimato.>

Apesar das denúncias, artistas veteranos e nomes consagrados do elenco estariam poupados das explosões de Amora, que, segundo os bastidores, age de forma diferente diante de famosos. “Com os famosos, não. As situações constrangedoras são direcionadas principalmente a quem está começando ou aos profissionais que ela considera inferiores”, afirmou outra pessoa ligada à equipe.>

Além da crise nos bastidores, a situação expôs a trajetória de Amora Mautner, profissional com mais de três décadas de serviços prestados à emissora. Filha do cineasta Guto Mautner e da diretora de teatro Cibele Forjaz, Amora iniciou sua carreira como atriz, mas se consolidou como diretora artística, sendo responsável por sucessos como Avenida Brasil, A Regra do Jogo, Cordel Encantado e A Dona do Pedaço.>