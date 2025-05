NOVA NOVELA DAS 6

Gritaria e tensão: diretora da Globo enfrenta acusações de maus-tratos nos bastidores

Denúncias apontam xingamentos, humilhações públicas e clima de medo durante gravações de nova trama das 18h

De acordo com profissionais ouvidos pela coluna sob condição de anonimato, o clima nos corredores dos estúdios é de medo e tensão. As acusações contra Amora vão desde xingamentos a figurantes e funcionários até comentários constrangedores sobre a aparência física de membros da equipe.>

“Ela fala na frente de algumas pessoas, não é tão escondido assim. Não é uma coisa que ela fala em particular. Com os famosos, não”, contou uma fonte ligada à produção, ressaltando que artistas consagrados estariam isentos das situações de abuso. Segundo o mesmo relato, Amora já teria, inclusive, solicitado a demissão de profissionais após episódios de confronto.>

Na última semana, a situação teria atingido um ponto crítico próximo ao Estúdio C, quando, segundo relatos, a diretora protagonizou um escândalo ao se irritar com a demora de um carrinho elétrico que faria seu transporte. “Gritou com os produtores, colocou o dedo na cara, gritou com o figurante, que chegou até a passar mal!”, narrou um profissional que presenciou o episódio. “A gritaria rolou pra todo mundo escutar, todos que passavam no corredor presenciaram o constrangimento da produção tentando acalmar ela e controlar a confusão”, completou.>