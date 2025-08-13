Após assumir sexualidade, Roberta Miranda expõe casamentos de fachada de sertanejos: ‘Hipócritas’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:51
A cantora Roberta Miranda é muito direta em suas respostas. Sob especulações em relação a sua sexualidade, a cantora já admitiu que não é “homossexual”, como apontaram alguns seguidores, mas “bissexual”, e nesta semana usou o TikTok para expor casamentos de fachada de cantores do sertanejo, que manté matrimonio apenas manter imagem de hétéro.
Roberta Miranda e Daniel Torres
A sertaneja de 68 anos, assumiu um relacionamento com o segurança Daniel Torres, 44 anos mais jovem. Em vídeo, Roberta Miranda afirmou que muitos cantores do meio sertanejo “fingem” serem casados.
Em um vídeo publicado na rede social, Roberta Miranda disse que para “encerrar o assunto de quem é gay”, no meio sertanejo, que segundo além de ser “muito hipócrita”, as pessoas não se conhecem de verdade. “Ninguém sabe quem é quem”, completou.
“Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que precisa mostrar a sua esposa, namorada, mas quantos e quantas tem contrato só pra dizer que é casado?”, questionou a artista, que acrescentou que “cada um faz de sua vida o que quer”.
A cantora ainda fez questão de afirmar que apenas ela conhece as próprias dores e não se importa com a opinião alheia. “Eu não tô nem aí. Agora, eu sou bi, ok? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você não paga a minha conta, você não sente a minha dor e você não faz nada por mim. Eu sou bi, gay com muito orgulho”.