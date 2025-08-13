Acesse sua conta
Após assumir sexualidade, Roberta Miranda expõe casamentos de fachada de sertanejos: ‘Hipócritas’

Cantora sertaneja ainda falou sobre sexualidade e abordou tema no meio artístico que faz parte

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:51

Roberta Miranda falou sobre sexualidade
Roberta Miranda falou sobre sexualidade Crédito: Reprodução | YouTube

A cantora Roberta Miranda é muito direta em suas respostas. Sob especulações em relação a sua sexualidade, a cantora já admitiu que não é “homossexual”, como apontaram alguns seguidores, mas “bissexual”, e nesta semana usou o TikTok para expor casamentos de fachada de cantores do sertanejo, que manté matrimonio apenas manter imagem de hétéro.

