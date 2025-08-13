LARGOU O DOCE

Após assumir sexualidade, Roberta Miranda expõe casamentos de fachada de sertanejos: ‘Hipócritas’

Cantora sertaneja ainda falou sobre sexualidade e abordou tema no meio artístico que faz parte

Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:51

Roberta Miranda falou sobre sexualidade Crédito: Reprodução | YouTube

A cantora Roberta Miranda é muito direta em suas respostas. Sob especulações em relação a sua sexualidade, a cantora já admitiu que não é “homossexual”, como apontaram alguns seguidores, mas “bissexual”, e nesta semana usou o TikTok para expor casamentos de fachada de cantores do sertanejo, que manté matrimonio apenas manter imagem de hétéro.

A sertaneja de 68 anos, assumiu um relacionamento com o segurança Daniel Torres, 44 anos mais jovem. Em vídeo, Roberta Miranda afirmou que muitos cantores do meio sertanejo “fingem” serem casados.

Em um vídeo publicado na rede social, Roberta Miranda disse que para “encerrar o assunto de quem é gay”, no meio sertanejo, que segundo além de ser “muito hipócrita”, as pessoas não se conhecem de verdade. “Ninguém sabe quem é quem”, completou.

“Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que precisa mostrar a sua esposa, namorada, mas quantos e quantas tem contrato só pra dizer que é casado?”, questionou a artista, que acrescentou que “cada um faz de sua vida o que quer”.