Roberta Miranda se pronuncia após socos e chute em fã que invadiu palco

Cantora usou as redes sociais para defender o seu lado sobre o ocorrido em show no Ceará

Elis Freire

Publicado em 31 de julho de 2025 às 17:16

Roberta Miranda fez vídeo nas redes sociais comentando o ocorrido Crédito: Reprodução / Instagram

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, se pronunciou através das redes sociais sobre o vídeo em que aparece dando socos e depois um chute em um fã que invadiu o palco do seu show nesta terça-feira (29), no Ceará. Roberta usou seu Instagram para se explicar e afirmou que a imprensa e os internautas viram a situação pelo "ângulo errado". >

Ela justificou que se assustou quando a mão do homem bateu no seu rosto e por isso agiu com agressividade de volta. Nas imagens que circulam nas redes sociais, Roberta aparece abraçando uma fã, quando um homem sobe no palco e logo é contido por um segurança. Ao ser tocada por ele nas costas, ela reagiu com as agressões. >

No vídeo, ela expressou: "Como é que não falam do abraço gostoso que estava dando na minha fã e de repente, percebam aí, ele levanta e bate com a mão. Eu me assustei, é ação e reação, foi a a reação que eu tive", explicou. Em Stories após a apresentação, Roberta havia comparado dos dois fãs. "Se vem com educação, eu sempre recebi com carinho. Mas assim, não. Não admito", afirmou.>

O homem que invadiu o palco, Ronaldo Benício, de 34 anos, assumiu que estava bêbado durante o ocorrido, em entrevista ao g1. Ele disse ainda que acompanhava a cantora há mais de dez anos, mas garantiu que a relação foi "abalada" e não se considera mais fã dela: "Acabou, não vou continuar ouvindo. Ela morreu para mim", afirmou ao portal. >

Roberta Miranda se apresentava no Camp Fest, festa de comemoração de 126 anos do município Campo Sales, na região Cariri do Ceará.>

NOTÍCIA: Roberta Miranda chuta homem que invadiu palco em show



Durante apresentação no Ceará, cantora se irritou ao ver homem tentando se aproximar enquanto ela abraçava uma fã. pic.twitter.com/ba5FJi3aAH — Parece fofoca (@parecefofoca) July 30, 2025