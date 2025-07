LUTO

Comentário e postura de Gominho sobre Preta Gil é falta de afeto? Entenda

Influenciador e um dos melhores amigos da cantora, Gominho tem sido criticado nas redes

Publicado em 31 de julho de 2025 às 16:52

Gominho e Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, um domingo, deixando familiares e amigos profundamente tristes. A artista que era muito querida e amada no meio artístico, seja por atores, cantores, estilistas, entre outros, deixou um grande amigo: Gominho, que saiu do Brasil para cuidar da melhor amiga em Nova York, nos EUA. >

Preta, que descobriu um câncer colorretal em janeiro de 2023, e chegou a ser considerada curada em dezembro do mesmo ano, estava fora do Brasil para um tratamento experimental enquanto travava uma luta contra a doença.>

No dia do velório de Preta, na sexta-feira (25), usuários das redes sociais sentiram falta da presença de uma pessoa muito especial para a artista, o próprio Gominho. O influenciador, que chegou a falar em coletiva de imprensa que “estava cansado” de “ver Preta sofrer”, afirmou que ela “foi em paz”.>

No dia da cerimônia, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Gominho preferiu ir ao programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, para falar um pouco sobre a trajetória de luta de Preta, e em seguida, foi ao velório. A atitude foi criticada por alguns internautas, que tem tecido diversos comentários e especulações sobre as atitudes de Gominho após o velório e cerimônia de cremação de Preta Gil, que aconteceu no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, Zona Portuária do Rio.>

Usuários chegaram a mencionar uma possível treta entre o influencer e a atriz Carolina Dieckmmann, também amiga de Preta, que ficou muito abalada com a morte da artista. A artista chegou a usar as redes sociais para desmentir os boatos.>

“Parem de ser doidos, gente. Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar? É sério isso?”, escreveu. “Eu e Gominho ainda nem nos encontramos, mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo, que é de irmandade”, disse a atriz.>

Dieckmmann ainda disse desconhecer o motivo do boato. “Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. Nada!”, afirmou. E concluiu com um apelo: “Façam uma oração, é disso que precisamos agora.”>

Na era de redes, tudo precisa ser publicado para validação e confirmação social. Na sociedade do espetáculo, cada clique é um motivo de comentário, crítica e assim, a cada dia cresce o tribunal na internet. >

De maneira leve e descontraída, Gominho preferiu se manter mais silencioso. Fez uma breve publicação em homenagem a Preta no Instagram, e frisou que “todas as homenagens à artista foram feitas em vida”. O posicionamento do artista vem após cobranças de homenagens nas redes sociais.>

Outros usuários ainda acreditam que “coisas devem ser reveladas” sobre Gominho em relação ao testamento de Preta Gil. Ainda não há informação se a artista, de fato, escreveu e registrou o documento.>