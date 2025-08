FOI GAFE?

Coach de jejum, casada e ex-BBB: quem é a 'Adriana' envolvida na polêmica de Eduardo Bolsonaro

Deputado confirmou que se referia a Adriana Sant’Anna em vídeo que viralizou

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 13:49

Adriana Sant'Anna Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Adriana Sant'Anna viu seu nome envolvido em uma polêmica após um vídeo gravado por Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado federal viralizou depois de ter supostamente trocado o nome da mulher, que é Heloísa, pela ex-participante do Big Brother Brasil. As duas famílias são próximas e vivem nos Estados Unidos.>

A gafe teria ocorrido em um vídeo em que Eduardo comemora as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. "Queria agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né, de joelho no chão, e deu certo". Os internautas logo ficaram curiosos - afinal, a esposa do deputado é Heloísa Bolsonaro. >

Rapidamente, os seguidores apontaram que a "Adriana" seria a ex-BBB Adriana Sant’Anna, que vive nos Estados Unidos com o marido, o também ex-BBB Rodrigão, e os filhos. Posteriormente, Eduardo confirmou que era ela, mas negou ter confundido os nomes. "Na verdade eu falei 'Adriana, vírgula, minha esposa Heloísa. Adriana é Adriana Sant'Anna, ela convidou a Heloísa para fazer um jejum com propósito espiritual, acabei fazendo junto".>

Quem é Adriana Sant'Anna

A influenciadora de 33 anos ficou conhecida nacionalmente ao participar do BBB 11. Durante a participação no reality show, ela começou um romance com Rodrigão, com quem é casada até hoje. Os dois são pais de Rodrigo, de 9 anos, e Linda, de 7.>

Atualmente, Adriana atua como coach de emagrecimento e jejum. Com 5,8 milhões de seguidores no Instagram, ela compartilha sua vida fitness, com esporte, academia e alimentação saudável, e outros temas, como maternidade e religião. Também promove a "Academia do Jejum", que, segundo ela, é a "maior comunidade de emagrecimento do Brasil".>

Adriana e a família moram nos Estados Unidos. Segundo ela, a mudança teve forte conexão com a espiritualidade. "(O que eu mais amo nos EUA) é saber que foi aqui que Jesus escolheu nos trazer para ter um encontro com Ele. Todos os outros fatores ficam pequenos", falou, no mês passado. >

Na mesma ocasião, ela revelou um pacto que fez com o marido para abrir mão de todo o dinheiro que recebesse durante dois anos. "(A coisa mais difícil que Deus me pediu para abrir mão) foi quando Ele pediu para voltar para casa, cuidar da minha família e ficar sem dinheiro. Qualquer dinheiro que entrasse, eu teria que doar. Foi muito difícil. Durou em torno de dois anos. Foram os piores e melhores anos da minha vida", afirmou.>