João Gomes comemora 23 anos com bolo temático de Neymar; confira

Cantor celebrou novo ciclo com festa intimista junto a família e amigos

O ídolo do futebol apareceu no topo do bolo de dois andares, decorado com elementos que remetem à Seleção Brasileira, ao Santos e ao Al-Hilal, atual clube do jogador. O bolo também trazia o nome de João e o emblemático número 10, além de uma mini bola de futebol como adorno.>