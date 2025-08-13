VIRAL

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

O humorista viralizou nas redes sociais com uma brincadeira envolvendo o ministro do STF e se tornou um sucesso na internet

MetrópoIes

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:32

Mizael participou de encontro de influenciadores no STF Crédito: Reprodução / Instagram

O humorista paraibano Mizael Silva viralizou ao criar o personagem “advogado de Alexandre de Moraes” nas redes sociais. O influenciador virou um fenômeno na internet no fim de 2023, quando começou a aparecer vestido de terno e gravata, apresentando-se como o advogado do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Natural de João Pessoal, Mizael trabalhou como cobrador de ônibus, promotor de vendas e vendedor de caldo de cana antes de se tornar um sucesso na web. Ele viralizou com vídeos de humor nos quais entrevistava pessoas nas ruas e por bordões que conquistaram os internautas como “Da melhor forma”.

