Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

O humorista viralizou nas redes sociais com uma brincadeira envolvendo o ministro do STF e se tornou um sucesso na internet

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:32

Mizael participou de encontro de influenciadores no STF
Mizael participou de encontro de influenciadores no STF Crédito: Reprodução / Instagram

O humorista paraibano Mizael Silva viralizou ao criar o personagem “advogado de Alexandre de Moraes” nas redes sociais. O influenciador virou um fenômeno na internet no fim de 2023, quando começou a aparecer vestido de terno e gravata, apresentando-se como o advogado do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Natural de João Pessoal, Mizael trabalhou como cobrador de ônibus, promotor de vendas e vendedor de caldo de cana antes de se tornar um sucesso na web. Ele viralizou com vídeos de humor nos quais entrevistava pessoas nas ruas e por bordões que conquistaram os internautas como “Da melhor forma”.

Mizael Silva

Mizael Silva faz o personagem de advogado de Alexandre de Moraes por Reprodução
Mizael no STF por Reprodução
Mizael Silva faz o personagem de advogado de Alexandre de Moraes por Reprodução
Alexandre de Moraes e Mizael Silva por Reprodução / Redes Sociais
Mizael participou de encontro de influenciadores no STF por Reprodução / Instagram
1 de 5
Mizael Silva faz o personagem de advogado de Alexandre de Moraes por Reprodução

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO

