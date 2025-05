VIDA PESSOAL

Solteira, atriz da Globo diz que não tem 'manha' do sexo casual: 'Não é para mim'

Julia Lemmertz foi casada durante 22 anos com Alexandre Borges, de quem se separou em 2015

"Estou bem assim (solteira). Não vou me casar nunca mais. Prezo muito a minha liberdade. Talvez um namoro, mas não tenho a manha do sexo casual. Não é para mim, ainda mais nessa altura do campeonato", disse, em conversa com a Veja Rio, antes de estrear a peça "Os Mambembes", na próxima quinta-feira (15), no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro.>