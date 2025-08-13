Acesse sua conta
Às vésperas de show em Salvador, Flor Gil recebe elogios do avô Gil

Jovem fará show solo em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:57

Gilberto Gil e Flor Gil
Gilberto Gil e Flor Gil Crédito: Reprodução

cantora Flor Gil recebeu uma declaração especial do avô Gilberto Gil nesta terça-feira (12), expressando o seu apoio a ela, que vai apresentar show solo em São Paulo, Salvador e no Rio de Janeiro ao longo desta semana. Em Salvador, as apresentações estão marcadas para os dias 15 e 16 de agosto, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho.  

No post carinhoso, Gil reuniu vídeos da neta ao longos dos anos tocando e cantando ao seu lado e elogiou o talento musical de Flor, hoje com 16 anos. “Desde pequena ela já mostrava para o que veio! Voa, minha netinha”, escreveu o cantor e compositor. 

Filha de Bela Gil e João Paulo Demas, Flor Gil vem ganhando destaque na cena musical brasileira e esta será a sua primeira turnê. Ela levará o primeiro álbum, “Cinema Love”, lançado em abril, para os palcos das três capitais.

O disco traz nove faixas autorais que transitam entre MPB, R&B e indie pop, e conta com participações de artistas como Carol Biazin, MARO e Vitão, este último dividindo com Flor os vocais de “Saudade”, música composta por Gil especialmente para a neta.

Flor Gil mora em Nova York nos Estados Unidos, onde gravou seu primeiro álbum. Ela amora há cerca de um ano e meio a estudante americana Nikita Chikita, de 19 anos. 

