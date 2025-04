HOMENAGEM

Neta de Gilberto Gil se declara para a namorada: 'Minha parceira'

Flor Gil tem 16 anos e namora a estudante americana Nikita Chikita

Flor Gil - neta de Gilberto Gil - se declarou para a namorada neste domingo (13) para, no dia do aniversário da estudante americana Nikita Chikita. Através de publicação no Instagram, a cantora publicou uma homenagem, agradecendo pelo tempo juntos como duas parceiras e amigas. >

“Movimentando a vida o tempo todo com você! Que sorte a minha de ter você! Espero que todos os seus desejos se realizem e que você tenha muito sucesso… Estarei lá. Você é uma grande sorte, você é pura felicidade, você me faz uma pessoa melhor e deixa a vida mais feliz! Minha parceira e melhor amiga, parabéns! Viva, viva Nikita, te amo!”, escreveu Flor>

Flor e Nikita moram em Nova York, mas atualmente estão passando um período no Brasil. No fim de semana, as duas visitaram Preta Gil, tia de Flor, que está internada em um hospital em São Paulo. O encontro também contou com a presença de Bela Gil, mãe de Flor. Após a visita, o casal retornou ao Rio de Janeiro.>