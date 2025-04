VÍDEO

Maíra Cardi chora ao desabafar sobre criação do filho: 'Passivo e traído'

Lucas Cardi se casou com a atriz Thuani Todeschini no final de semana

Maíra Cardi usou as suas redes sociais para desabafar com os seus seguidores, neste domingo (13), após o casamento do seu filho primogênito Lucas Cardi, de 22 anos, com a atriz Thuani Todeschini. Um dia depois da festa celebrada, a famosa resolveu abrir seu coração, relembrando momentos de dificuldade vividos por ela e por Lucas. >