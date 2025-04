ESTADO ATUAL

Amiga mostra estado de Preta Gil no hospital: 'Maquiada e tomando açaí'

Preta Gil está internada em São Paulo sem previsão de alta

Malu Barbosa, grande amiga de Preta Gil, compartilhou um registro especial da cantora no Hospital Sírio Libânes, em São Paulo. Atualizando os fãs sobre o estado de saúde da filha de Gilberto Gil, Malu mostrou Preta descansando no hospital, enquanto tomava um açaí. >

Em tratamento contra um câncer colorretal, Preta Gil foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo em uma UTI aérea no último dia 6. Segundo o boletim médico divulgado pela instituição na semana passada, o estado de saúde da cantora permanece estável, porém ainda sem previsão de alta. Antes da transferência, ela estava internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.>

Tratamento no exterior sem previsão

No início deste ano, Preta revelou sua pretensão de continuar o tratamento fora do Brasil. "Tenho muita gratidão por poder enfrentar tudo isso com dignidade. Agora começa uma etapa mais desafiadora. Já esgotamos as possibilidades aqui no Brasil, então minha esperança de cura está em outro país, e é pra lá que eu pretendo ir", afirmou.>