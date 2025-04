BAFAFÁ

Adriane Galisteu processa empresa de lenços umedecidos após quebra de contrato, diz coluna

A apresentadora da Record trava luta na Justiça contra empresa, protocolada no último dia 4

Adriane Galisteu está travando uma luta na Justiça contra uma empresa que produz lenços umedecidos para limpeza de sapatos: a Supply Clean. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a ação foi protocolada no último dia 4, ainda sem desdobramentos. >

A atriz teria decidido ajuizar uma ação de cobrança contra a Supply Clean por conta de uma quebra de contrato, ou seja, ela alega que a empresa descumpriu cláusulas assinadas ao contratá-la. Nos autos, Galisteu pede uma indenização de R$ 41 mil, referente a a uma multa de 5% do valor do contrato. >

Entenda bafafá

De acordo com a coluna, os autos da ação mostram que Adriane Galisteu firmou um contrato de licenciamento de direitos de uso de nome para divulgar os lenços umedecidos Xôgermes, fabricados e comercializados pela Supply Clean. A empresa, então, passou a poder utilizar o nome e a imagem da artista para divulgação do produto.>

Após assinar o contrato, Galisteu assumiu uma agenda de publicidades no seu perfil do Instagram para a marca contratante. Porém, a companhia de produtos de higiene teria modificado o contrato e, com isso, se comprometido a pagar um sinal de R$ 50 mil para a loira, além de 22 parcelas mensais no valor de R$35.910.>