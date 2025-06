LUXO

Diamante de Maria Antonieta é vendido por R$ 71 milhões e bate recorde mundial

Joia rosa-púrpura datada do século XVIII superou expectativa e dobrou valor previsto em leilão da Christie’s

A pedra preciosa, atualmente cravada em um anel assinado pelo renomado joalheiro JAR, superou a estimativa máxima de venda, que era de US$ 7 milhões, quase dobrando o valor previsto. Com o resultado, o lote também estabeleceu um novo recorde para uma criação do designer americano radicado em Paris.>

Além da joia de Maria Antonieta, outras peças com valor histórico também se destacaram no leilão. Um colar de esmeralda entalhada da era Mughal, com cerca de 1.150 quilates, foi vendido por US$ 6,22 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões). Outros dois colares do mesmo conjunto foram arrematados por US$ 5,5 milhões (R$ 30 milhões) e US$ 3 milhões (R$ 16 milhões), respectivamente.>