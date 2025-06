NOVELA DAS 18H

Elenco de 'Garota do Momento' muda o visual após fim da novela; veja antes e depois

Com o fim das gravações, atores como Paloma Duarte e Duda Santos renovam o look e se despedem dos personagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de junho de 2025 às 18:25

Paloma Duarte é Ligia em 'Garota do Momento' Crédito: Reprodução/TV Globo

Adeus personagens, olá novos visuais! Com a exibição do último capítulo de Garota do Momento nesta sexta-feira (27), alguns nomes do elenco já aproveitaram o fim das gravações para renovar o visual e compartilharam tudo com os fãs nas redes sociais. >

Uma das primeiras a mostrar a transformação foi Paloma Duarte, que viveu a intensa Lígia, apelidada de “Mulher Tempestade” na trama das 18h. A atriz escureceu os fios e celebrou o recomeço:>

“Para mim, tirar as cores de uma personagem é tão fundamental quanto colocá-las para a construção. Me permito renovar. O peito dói de saudades, emociona de gratidão, mas vem também uma excitação enorme por voltar a ver no espelho algo que só a mim diz respeito”, escreveu.>

O post rendeu elogios de colegas de elenco. Carolina Dallarosa reagiu com um: “Afe, todas as versões muito gata, Duarte!”. Já Malu Galli comentou com carinho: “Ahhh! Adoro você castanha!”.>

Elenco de 'Garota do Momento' muda o visual após fim da novela; veja antes e depois 1 de 9

Cauê Campos, que interpretou o malandro Basílio, também deixou para trás o visual do personagem. O ator apareceu mais leve e renovado nas redes.>

Danton Mello apostou em um corte de cabelo mais moderno após viver o jornalista Marcos na novela. O novo estilo marcou a despedida do personagem idealista.>

Duda Santos, protagonista da trama como Beatriz, surgiu com os cabelos trançados e arrancou suspiros dos seguidores. O novo look destaca ainda mais a beleza da atriz, que brilhou ao longo da novela.>