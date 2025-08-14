POLÊMICA

Filhas de Ivete Sangalo viram alvo de críticas após gravação de 'Clareou'; fãs defendem família

Durante gravações do novo projeto, gêmeas foram alvo comentários preconceituosos nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:28

Filhas de Ivete Sangalo viram alvo de críticas após gravação de 'Clareou' Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo gravou, na última terça-feira (12), no Rio de Janeiro, seu mais novo projeto, “Ivete Clareou”. A ocasião, marcada como um ponto de virada na carreira da artista, já que é a primeira vez que ela dedica um trabalho exclusivamente ao pagode, reuniu familiares, amigos e diversos famosos. Ao lado do marido, Daniel Cady, e dos filhos Marcelo, Marina e Helena, a cantora celebrou essa nova fase de sua trajetória.

Apesar do clima de festa, a presença das crianças acabou sendo alvo de ataques nas redes sociais. Entre as críticas, um dos comentários foi direcionado ao corte de cabelo curto de uma das gêmeas, gerando insinuações e até teorias com tom homofóbico. “A de branco é meio estranha”, escreveu um usuário. “Ela parece um menino”, disse outro. “A de branco quer ser menino”, publicou mais um internauta.

A repercussão provocou uma onda de apoio à família Sangalo. Seguidores saíram em defesa das crianças e repudiaram os ataques. “Agora, meninas não podem mais ter cabelo curto?”, questionou uma fã. “Independente da idade, não podemos nem cortar o cabelo em paz!”, afirmou outra. “Crianças felizes, com uma família maravilhosa e o povo querendo cuidar da vida alheia. Me poupe!”, declarou mais um usuário.

