'Garota do Momento' tem final nesta sexta e não terá reprise no sábado; entenda o motivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de junho de 2025 às 11:45

Novela Garota do Momento Crédito: Divulgação/Globo

A reta final de Garota do Momento reserva fortes emoções para o público que acompanhou a saga de Beatriz desde sua chegada ao Rio de Janeiro até a conquista de sua liberdade e do amor de Beto. A novela das 6 da Globo chega ao fim nesta sexta-feira (27). >

Bia finalmente confessará sua participação no roubo do colar Mystique, livrando Beatriz da acusação injusta que carregou por boa parte da trama. A vilã será condenada e passará um período na prisão, embora sua passagem pela cadeia seja breve e suavizada por uma passagem de tempo no último capítulo. Ao deixar o presídio, Bia será recebida com perdão e carinho por Clarice, a avó Arlete e Ronaldo, que decide reatar o relacionamento com ela.>

O grande momento romântico do encerramento será o casamento de Beatriz e Beto, selando a história de amor do casal central e consolidando o final feliz aguardado pelo público. A união marca o início de uma nova fase para os dois, que também começarão a construir uma família.>

No entanto, nem todos terão finais felizes. Uma das personagens mais queridas da novela, Zélia, teve um desfecho trágico ao ser assassinada por Juliano, seu antigo aliado e algoz, no capítulo exibido na última segunda-feira (23). A morte da ex-vilã, que havia se redimido e conquistado o coração do público, foi um dos momentos mais emocionantes da reta final e provocou forte comoção nas redes sociais.>