Preta Gil emociona ao homenagear Gilberto Gil pelos 83 anos: 'Você me cura'

Em meio ao tratamento contra o câncer, cantora publicou vídeo emocionante cantando com o pai

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de junho de 2025 às 17:00

Preta Gil resgata momento emocionante com Gilberto Gil em aniversário Crédito: Reprodução/Instagram

O clima é de celebração na família Gil nesta quinta-feira (27). Gilberto Gil completa 83 anos e, mesmo distante, recebeu uma homenagem repleta de afeto da filha Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino. >

Em seu perfil no Instagram, Preta compartilhou um vídeo especial em que aparece no palco com o pai, cantando a música “Drão”, composta por Gil em 1981 em homenagem a Sandra Gadelha, mãe da cantora. O momento foi registrado durante a turnê Tempo Rei, em São Paulo, realizada em abril deste ano.>

“Você é o meu tempo e o meu Rei! Você me cura e me emociona, meu pai Gilberto Gil! Hoje, no dia do seu aniversário, nada mais profundo e simbólico do que relembrar esse momento tão inesquecível em que cantamos juntos na sua turnê ‘Tempo Rei’! O vídeo já diz tudo… eu te amo infinitamente! Feliz vida, feliz aniversário!”, escreveu Preta na legenda.>

A artista, que segue seu tratamento fora do país, se mostrou tocada ao reviver o instante. Na época do show, ela já havia descrito o quanto foi marcante dividir o palco com o pai, especialmente com uma canção tão pessoal e cheia de significados.>

“No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando ‘Drão’, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece”, comentou.>

Quem também demonstrou carinho por Preta nos últimos dias foi Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora. Após acompanhar a enteada durante parte do tratamento nos EUA, Flora retornou ao Brasil e se despediu com uma mensagem afetuosa nas redes sociais:>

“Já com tanta saudade! Cada dia um presente, cheio de amor e carinho gigante. Neste momento tão desafiador e íntimo para nossa família e amigos, nosso universo gira em torno de você, Pretinha. Saiba que estamos juntas. Estou voltando para casa, e a saudade já aperta o coração. Te amo, hoje e para sempre. Logo mais a gente se encontra de novo”, escreveu ela na segunda-feira (24).>