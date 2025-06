ACOLHIMENTO

Flora Gil emociona ao postar foto com Preta Gil durante tratamento nos EUA: 'Queria ficar pertinho'

Madrasta da cantora compartilhou momento íntimo e carinhoso nas redes sociais

A empresária Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora Preta Gil, comoveu os seguidores nesta sexta-feira (20) ao publicar uma imagem ao lado da enteada nas redes sociais. As duas aparecem sorridentes, usando pijamas, durante um momento de afeto nos Estados Unidos, onde Preta segue em tratamento experimental contra um câncer no intestino. >

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023 e, desde então, vem enfrentando uma jornada intensa pela recuperação. No fim do ano passado, ela passou por uma cirurgia delicada de mais de 21 horas, tendo recebido alta apenas em fevereiro. O novo tratamento iniciado em maio, fora do Brasil, representa uma nova esperança para a cantora.>