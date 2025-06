PERRENGUE

Virginia é parada na imigração da China por suspeita com passaporte: 'Encafifaram que não era eu'

Influenciadora foi levada para sala de averiguação em aeroporto de Pequim e acredita que mudança na aparência tenha causado a confusão

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca, 26, passou por um susto durante viagem de volta ao Brasil, na última sexta-feira (20), ao ser retida na imigração do aeroporto de Pequim, na China. Segundo relato feito em seus stories no Instagram, ela foi levada a uma sala de averiguação depois que uma funcionária suspeitou da veracidade de seu passaporte. >

"Vou contar um negócio para vocês que aconteceu comigo agora. Bem linda, plena, passando pela imigração aqui, a mulher encafifa que não sou eu no passaporte", disse Virginia. Ela explicou que o documento foi feito quando tinha 19 anos, e que, desde então, sua aparência mudou bastante. "Mas, assim, eu já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aqui eu fui parada", completou.>