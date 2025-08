FENG SHUI

Fotos de parentes já falecidos podem estar sugando sua energia; entenda o motivo

Descubra como a energia das lembranças afeta seu descanso e bem-estar

A milenar arte chinesa do Feng Shui, que estuda a relação entre pessoas e espaços, alerta: a foto de um ente querido falecido, mesmo carregada de afeto, pode estar desestabilizando a energia do seu lar. Essa filosofia ancestral revela que certos objetos emocionais criam bloqueios invisíveis, influenciando diretamente o fluxo de energia vital, o "chi". >

Especialistas indicam que o quarto é um santuário de renovação, um local de descanso e recomeço, e elementos nostálgicos podem inesperadamente atrapalhar seu processo de revitalização. A energia emanada por imagens de falecidos traz uma "aura pesada", interferindo no sono e no equilíbrio emocional necessário para um repouso completo.>

O poder do quarto na renovação

O quarto desempenha um papel crucial em nossa vida, pois é onde recarregamos as energias e iniciamos novos ciclos. O Feng Shui ensina que este espaço deve promover a harmonia e o equilíbrio, permitindo que a energia do movimento, simbolizada pelo "vento e água", flua livremente. No entanto, a presença de certas imagens pode comprometer essa vital função.>