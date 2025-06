IDADE NOVA

Ivete Sangalo celebra os 83 anos de Gilberto Gil com chamada de vídeo emocionante

Cantora destaca talento e amizade duradoura com o mestre da música brasileira em declaração nas redes sociais

Emocionada, Ivete escreveu: “Niver de Gilberto Gil. Esse poeta tão maravilhoso, amigo carinhoso e dono das ideias mais elegantes sobre o mistério que é essa vida nossa. Te amo Gil. Viva muito, e viva feliz com seu violão e sua música que faz seu coração bater no compasso.”>

A amizade entre Gil e Ivete é antiga e repleta de parcerias musicais de sucesso, como a participação da cantora no DVD MTV ao Vivo: Gilberto Gil, onde juntos interpretaram a canção “Céu da Boca”. Além dos palcos, a relação entre os artistas é marcada por momentos familiares que demonstram uma irmandade verdadeira.>

Em recente homenagem ao aniversário de Ivete, Gilberto Gil destacou a força da amizade: “Ela é uma das maiores artistas com quem eu já convivi, com quem eu cruzei no mundo, e tem uma coisa especial. Talvez seja, dentre todos esses artistas, a amizade mais sólida, mais forte, mais indiscutível. Nós somos amigos, enfim, irmãos, nós gostamos muito intensamente.”>