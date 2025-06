ALERTA SPOILER

‘Os Simpsons’ mata personagem principal no final da temporada e causa indignação

Final da 36ª temporada mostra funeral da personagem e causa comoção entre espectadores

O episódio ainda surpreende ao revelar que, no além, Marge inicia um relacionamento amoroso com o ex-Beatle Ringo Starr. “Estou tão feliz por podermos casar com pessoas diferentes no céu”, diz a personagem antes de trocar um beijo com o músico.>