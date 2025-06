YE VEM AÍ

É oficial: Kanye West vem ao Brasil para show único; veja onde e quando

Rapper volta ao país após 12 anos; pré-venda já está aberta pela internet

Kanye West está oficialmente de volta ao Brasil. O rapper norte-americano, considerado um dos maiores nomes da história do hip-hop, fará uma apresentação única em São Paulo no dia 29 de novembro. Esta será sua primeira passagem pelo país em 12 anos. >

A informação foi divulgada pelo portal LeoDias e confirmada pela produtora Urban Movement, responsável pelo evento. O local do espetáculo ainda não foi revelado, mas a data já está definida e movimenta os fãs nas redes sociais.>

Para quem deseja garantir presença, o cadastro para a pré-venda dos ingressos já está disponível no site. Novidades sobre o show serão divulgadas no perfil oficial da produtora no Instagram: @yenobrasil.>